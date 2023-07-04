高市觀光局今（4）日宣布，將推出旗津風箏節、氣墊水樂園、大港閱冰、鹹酥雞嘉年華，結合近期最夯的高雄海洋派對推出愛河市集及壽山動物園暑期活動等6大活動。（柯宗緯翻攝）

愛河灣有最Chill的海洋派對、逛愛河市集享用超人氣美食，感受高雄獨特的海洋城市魅力。（柯宗緯翻攝）

搶攻暑假國旅市場，高市觀光局今（4）日宣布，將推出壽山動物園fun暑假、旗津風箏節、大港閱冰、鹹酥雞嘉年華、高雄奶茶節，結合近期最夯的高雄海洋派對推出愛河市集等6大活動登場，高雄市長陳其邁表示，今年以「來高雄FUN暑假」為主軸，歡迎不分年齡層到高雄好好fun暑假。

觀光局長高閔琳指出，高雄的暑假期間「周周有活動、高雄好好玩」，7月起，壽山動物園推出全國12歲以下兒童免費入園、周六日延長開園時間至晚間6時半，搭配光室咖啡開幕、親水廣場重新開放及假日DIY體驗、保育小劇場、動物明星票選等精彩活動，絕對是最夯親子旅遊景點。

暑假期間也推出限定市集及活動，以高雄海洋派對愛河市集打頭陣，7月1日至7月16日連續3周的六、日，愛河灣有最Chill的海洋派對、逛愛河市集享用超人氣美食，感受高雄獨特的海洋城市魅力。

去年造成轟動的旗津風箏節今年特別延長3周，觀光局表示，7月22日至8月6日假日歡迎到旗津欣賞滿天壯麗悠遊的主題風箏、體驗大型氣墊水樂園，讓小朋友盡情玩水通通免費，每周六晚上還加碼夜間風箏展演，讓整個旗津夜色更加驚艷。

另方面，盛夏少不了清涼消暑的冰品、鹹香可口的鹹酥雞及國民飲料奶茶，讓粉絲敲碗期待的「大港閱冰」及「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」也將在8月最後兩周重磅回歸。另外，高雄奶茶節則將於9月2、3日登場。