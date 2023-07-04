搶攻暑假國旅市場，高市觀光局今（4）日宣布，將推出壽山動物園fun暑假、旗津風箏節、大港閱冰、鹹酥雞嘉年華、高雄奶茶節，結合近期最夯的高雄海洋派對推出愛河市集等6大活動登場，高雄市長陳其邁表示，今年以「來高雄FUN暑假」為主軸，歡迎不分年齡層到高雄好好fun暑假。
觀光局長高閔琳指出，高雄的暑假期間「周周有活動、高雄好好玩」，7月起，壽山動物園推出全國12歲以下兒童免費入園、周六日延長開園時間至晚間6時半，搭配光室咖啡開幕、親水廣場重新開放及假日DIY體驗、保育小劇場、動物明星票選等精彩活動，絕對是最夯親子旅遊景點。
暑假期間也推出限定市集及活動，以高雄海洋派對愛河市集打頭陣，7月1日至7月16日連續3周的六、日，愛河灣有最Chill的海洋派對、逛愛河市集享用超人氣美食，感受高雄獨特的海洋城市魅力。
去年造成轟動的旗津風箏節今年特別延長3周，觀光局表示，7月22日至8月6日假日歡迎到旗津欣賞滿天壯麗悠遊的主題風箏、體驗大型氣墊水樂園，讓小朋友盡情玩水通通免費，每周六晚上還加碼夜間風箏展演，讓整個旗津夜色更加驚艷。
另方面，盛夏少不了清涼消暑的冰品、鹹香可口的鹹酥雞及國民飲料奶茶，讓粉絲敲碗期待的「大港閱冰」及「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」也將在8月最後兩周重磅回歸。另外，高雄奶茶節則將於9月2、3日登場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。