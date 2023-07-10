第一銀行文教基金會及第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），積極推廣環境永續，舉辦第六屆「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，7月8日於大安森林公園盛大登場，現場規劃環保闖關、數位金融體驗區等豐富攤位，更安排多組超強卡司輪番獻唱，豐富有趣的周邊活動吸引上萬人次民眾共襄盛舉，一起度過充實的周末午後時光。

第一銀行文教基金會今年規劃將近400分鐘的現場演出，由告五人、宇宙人領軍多組超人氣歌手輪番登場，包含wannasleep、ALL IN 5、壞特?te、柏霖PoLin、「狼人殺偶像」黃偉晉等實力派藝人，滿滿的精選歌單，讓熱情的綠粉們直呼過癮，主持人咖啡糖賢齡及陳奕穎妙語如珠的互動，也為活動增添更多歡笑與掌聲。

今年「愛Fun第一 綠生活」嘉年華，特別將環保理念跟活動內容相互結合，推出「環保闖關」、「免費奉茶取水站」、「募集二手玩具」、「再生DIY」等豐富活動，透過簡單的遊戲互動跟教學體驗，讓民眾從中獲得環保知識，將綠行動融入日常生活中。

此外，第一銀行也以實際行動友善大地，至今在全臺各地累計種下近1萬棵樹苗，更於現場規劃「永續宣言連署牆」，只要民眾簽名連署實行綠色行動，第一銀行就會為地球種下一棵樹，攜手民眾一起落實環保愛地球。

除了推廣環境永續外，為了能深入關懷偏遠地區，第一銀行特別打造金融業首家結合公益活動的彩繪「小粉獅夢想巴士」，載著銀行志工同仁及滿載物資，前進全臺各地資源缺乏的偏鄉學校，幫助學童發揮天賦，展開夢想的翅膀，並特別於活動現場設置夢想巴士拍照區結合濾鏡打卡，吸引民眾熱情合影。

第一銀行自2019年起，每年都發起愛心捐血活動，號召員工共同參與，此次也於活動現場與捐血中心「大安號」環保綠能捐血車合作，邀請民眾一起捲起袖子捐血助人，讓愛延續。

第一銀行文教基金會及第一銀行自2016年起舉辦「愛FUN第一 綠生活」嘉年華，成功打造國內綠生活的萬人指標性活動，未來將持續推廣環境永續，致力於提升國人「綠色生活」理念，一起創造永續美好的環境。