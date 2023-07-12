【LIVE直播】全國正副議長聯誼會台東舉行 侯友宜出席餐敘｜2023.07.12 @ChinaTimes

全國正副議長聯誼會今晚(12日)在台東立麗酒店舉辦，2024國民黨總統參選人侯友宜與鴻海創辦人郭台銘受邀出席晚宴，賓客人數約300人。侯、郭兩人被安排同桌但相隔4個位置，除了致詞時問安，兩人也同框握手。

聯誼會晚間6點多開始，由表演團體暖場，侯友宜先抵達會場與現場民眾互動。郭台銘在晚間6點17分抵達會場，郭台銘抵達現場後，逐一跟在場各縣市的議長握手，郭與侯友宜稍早僅有眼神互動，之後雙方敬酒1次。

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日前往台東跑行程，在晚間更被受邀出席全國地方正副議長餐敘，與鴻海集團創辦人郭台銘同桌。（取自中時新聞網直播）

侯友宜身旁是台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華、新北市議長蔣根煌、前台東縣長吳俊立，再來才是郭台銘，兩人雖同桌卻沒有坐在一起。

侯友宜先上台致詞，隨後郭台銘致詞時向侯友宜說聲好久不見，他說，新北是他生長的地方，新北在侯市長帶領之下井井有條、蒸蒸日上，並邀請現場民眾「給侯市長掌聲好不好」。

郭台銘說，他今天會住在這裡，飛機會飛回去，因為這裡在戰備演習，飛機不能留下來，他今天首先到台東參加台東青年企業家座談會，台東不輸峇厘島，適合發展觀光，和平很重要，感謝邀請，此行見到很多想要認識的人。

隨後侯、郭兩人握手合照讓媒體捕捉畫面，侯友宜因趕行程先行離開。

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