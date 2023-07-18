國民黨全代會7月23日將正式提名侯友宜參選2024總統，但有媒體報導披露，本次全代會時程僅有半天，與以往一整天的議程相比有明顯縮短，傳也有黨代表醞釀要提案「換侯」、「倒朱」。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今( 18日)表示，據她向黨代表詢問得到情資，會吸引媒體關注的兩個提案是「非綠的再次整合」、「換黨主席」；但她認為前者不會在全代會表決，影響不大，後者則沒什麼人想連署。

國民黨將在7月23日的全代會正式提名侯友宜參選2024總統，但據《ETtoday》報導，本次全代會時程僅9時30分至12時40止，臨時動議與一般提案合併共計35分鐘，幾乎是砍了一半時間，流程表也未見安排總統參選人侯友宜致詞。

徐巧芯今在政論節目《大新聞大爆卦》透露，在全代會之前她自己有去問一些黨代表得到情資，比較會吸引媒體關注的有兩個提案，其一是「非綠的再次整合」，也就是黨主席朱立倫先前說的第三階段在野整合。徐指出，欲提案者是認為5月17日的徵召不夠透明，既然非綠整合還沒完成，是不是可以藉由第三階段的整合，讓所有在野的可能人選包括侯友宜、柯文哲、韓國瑜等，用公開公正、但不知道是什麼的方法再比一次，期限可能是兩個月，最後到10月由贏的人做非綠整合的唯一代表參選總統。

徐巧芯也提到，第二個會被關注的案子是「換主席」，但多數的黨代表都興趣缺缺，只有少部分的黨代表要針對朱立倫，「有人提，但大家都興趣缺缺，不想連署」。

徐巧芯指出，全代會上除非有人喊表決，否則提案都是送到黨中央研議，過去她參加全代會的經驗來說，有表決的次數非常、非常、非常少，而且黨中央也會掌握情勢，知道哪些案子有人要表決，會互相做動員，通常表決的立場上，黨中央一方的贏面比較大。

徐巧芯認為，哪些黨代表有甚麼意見、有沒有連署，地方組織去探詢一下黨中央都可以掌握，支持黨中央的人也一定會出席、人數會比較多，「我也不覺得第一個案子會在全代會裡做表決」，因為表決過後就有強制性，如果是送黨中央研議，就是黨中央來決定要不要這麼做。徐巧芯表示，723全代會可能會有這些案子出來，不會造成很大的影響，但不一定代表事情結束，因為欲提案者是希望接下來兩個月做非綠整合，到登記前確定唯一一組候選人。