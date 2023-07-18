日前國民黨立委邱毅提出「非綠再初選」方案，呼籲在野重新整合，引爆各界討論。對此，資深媒體人陳揮文18日就氣炸表示，「現在如果有這非綠大聯盟的類初選，我想請問郭台銘『你有什麼臉去參加？你有資格參加嗎？如果你又輸了，是不是你又不甘願了？』」引發討論。

陳揮文18日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中表示，「郭台銘很有錢，富可敵國沒有錯，可是郭台銘從來沒有擔任過任何的公職，國民黨這麼大的黨為什麼必須去跟郭台銘和柯文哲妥協？郭台銘參加國民黨的徵召他輸了，現在如果有這非綠大聯盟的類初選，我想請問郭台銘『你有什麼臉去參加？你有資格參加嗎？如果你又輸了，是不是你又不甘願了？』」

陳揮文更開轟，「我請問郭台銘，你當初不是承諾大家，你如果徵召輸了，你會支持侯友宜，這是你承諾的，你說你要輔選侯友宜，這不是郭台銘說的嗎？他從5月17日徵召之前講了很多次，已經給大家這個承諾，那你有做到嗎？」陳揮文提及，「你們一起參加徵召，最後朱立倫決定徵召侯友宜，郭台銘就翻臉了，那請問大家，郭台銘這個人的所作所為，媽祖跟關公會原諒這種人嗎？」

陳揮文接著說，「滿口的仁義道德、滿口跑火車，郭台銘四年前不是也答應大家，你會支持國民黨初選贏的人嗎？結果後來韓國瑜初選贏了，你有支持韓國瑜嗎？四年前你就說話不算話了，四年後你還來，像這樣子的人有人支持嗎？」陳揮文最後更說，「郭台銘有沒有做到當初他對國民黨、侯友宜、朱立倫的承諾，沒有啊，如果郭台銘真的要選，非綠大聯盟的民調就讓郭台銘一個人選就好了，柯文哲跟侯友宜你們就直接退選就好了，反正他一定要選到贏，如果沒有徵召我、我輸了，那就是不公平」。