國民黨今舉行全代會，立委陳玉珍也出席參與，但她過往與鴻海創辦人郭台銘相當親近，外界好奇她是否會幫侯友宜，勸說郭不要參選。對此，陳玉珍表示，她沒有能力勸誰要不要參選，但她相信不管侯或郭都是一心為國家。

陳玉珍說，侯友宜今天說了很多，希望台海和平，包含民眾黨主席柯文哲，大家都應該一起努力，下架民進黨，讓人民過好日子，不是只有國民黨、民眾黨，還有其他各方面，有6成民眾希望政黨輪替，需要大家共同努力。

對於侯友宜被全代會提名後，地方派系是否會回歸。陳玉珍說，選舉當然需要各方的努力，還是要一步一腳印，她想侯也會一步一腳印。

由於郭台銘今早有發文強調「民意大於黨意」，是否代表要參選到底。陳玉珍回應，郭董的中心思想沒有改變，第一個是台海要遠離戰爭，兩岸要和平；第二個，政黨要輪替，明確說出要下架民進黨；第三個是郭會和人民站在一起，讓國家發生改變。

對於是否支持郭台銘，陳玉珍未正面回應，她說，本來民意就是大於黨意，這是基本的，需要大家一起努力，想要下架民進黨就必須團結所有在野力量，有智慧的各政黨高層、有志改變國家的人們都會共同努力，她也相信郭董會為改變國家做最好的決定。

另外，郭韓8月23日將到金門，是否會促成談合。陳玉珍說，823對中華民國是很重要的日子，希望關心國家發展的，尤其是總統候選人們都能一起到金門，發表台海兩岸間的想法，，823是很好的時機，金門也是很好的地點，發表各個候選人對未來兩岸和平、台海局勢的想法。