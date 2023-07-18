國民黨總統參選人侯友宜喊出「重啟特偵組」，今黨內也舉行「力挺侯友宜新建特偵組，遏止貪腐進行式！」記者會，表現一致立場。律師洪嘉鴻在會上直言，廢除特偵組形同關閉國家的監視器，因此肯定侯友宜提出重啟特偵組的政見；國民黨立委參選人林國春也說，認同侯友宜要重啟特偵組並到國會接受全民監督，希望這個政策一定要實施。

林國春表示，四年前韓國瑜選舉就提過重啟特偵組，主要偵辦正副總統、五院院長、中央民意代表、各部會首長，檢察官、調查局、廉政署相關案件。他指出，儘管基層司法人員兢兢業業，但位階不似特偵組，就無法全力偵辦高官弊案。

林國春說，像是im.B詐團跟民進黨高官往來密切，若四年前、八年前有特偵組，相信民進黨高官或立委絕不敢跟詐騙集團或黑金掛鉤，甚至出入黑道的招待所。事務官或基層民代一切都有為有守，但沒有特偵組就無法約束高官，建議民進黨政府現在擁有絕對優勢、絕大權力，已可啟動特偵組，這不針對任何特定人或特定政黨，而是全民監督高官的方式，盼能用最高標準檢驗政治人物。

林國春強調，特偵組過去偵辦許多重大案件，可惜民進黨上台後廢除，不接受全民監督，他認同侯友宜表示要重啟特偵組並到國會接受全民監督，希望這個政策一定要實施。組發會社會部主任水雲翔也認為，蔡英文總統於2017年元旦廢除特偵組，層出不窮的高層貪腐就很難現形，比如年初民進黨高官跟民代捲入im.B詐騙案，造成人民損失，還有賴清德家鄉台南的多起弊案，學甲爐渣案、八八槍擊案、土地重劃弊案、光電案、正副議長賄選案等，台南利益、黑道、政商關係如此龐雜，需要特偵組來查辦才能徹底現形。

台灣警消聯盟總會長陳合良質疑，為什麼民進黨急著把特偵組廢除？是不是心裡有鬼？魔鬼就藏在細節裡，如8800億前瞻計劃「分贓計畫」，以及8400億防疫基金，高端採購案黑幕重重，還要封存三十年，這不是獨裁專制國家才有的制度？人民會信服？

陳合良直言，台灣淪為詐騙集團王國，就是政府無能、失能、失策讓老百姓遭殃。人民原盼安居樂業，但現在人民卻水深火熱、百業蕭條、物價高漲，政府一籌莫展，官箴失能，百姓何其無辜。

陳合良說，恢復特偵組才能將大官繩之以法，整肅貪官汙吏。洪嘉鴻也表示，廢除特偵組，形同關閉國家的監視器，縱容高官上下其手，肯定侯友宜提出重啟特偵組的政見。

洪嘉鴻說，雖司法號稱獨立審判，但法務部檢察官的體系是「檢察一體」，只要高層檢察長要求不要辦，基層檢察官就不能辦，所以基層不願碰觸政治案件或高官貪汙案，導致長期以來辦小不辦大。如果沒有特偵組，絕對辦不出陳水扁貪汙案，因此期望透過民意壓力，讓特偵組能夠恢復，如此才能查清楚蔡英文假學歷案，或監察院長陳菊在高雄市長任內的氣爆案捐款流向。