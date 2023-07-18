2024總統大選，各黨參選人都安排外交訪問行程，又以訪美行程最受重視。但前立委沈富雄對於台灣的總統選舉「候選人訪美面試」感到相當憤怒，怒批「藍綠白都自甘墮落」，藍委賴士葆緩頰說「沒那麼可悲啦」，也被沈富雄打斷嗆說「你覺得我可悲還是台灣可悲？！」連前立委郭正亮分析說，美國很重視「面對面」對話的感受，也被沈富雄回說「再問也是那些問題」。

民眾黨總統參選人柯文哲先前已經訪美21天，傳有意2度訪美，民進黨總統參選人、副總統賴清德也在8月過境訪美，國民黨總統參選人侯友宜也規劃8月訪日、9月訪美的外交行程。

沈富雄今在政論節目《少康戰情室》談及總統參選人訪美時直言，「台灣最大的悲哀，就是所有的準總統候選人都要去美國接受面試，這是很『見笑』的事情，全世界沒有一個國家在選總統的時候，需要做這一檔事」。

沈富雄也說，候選人去美國也不是面試，而是去表態說「我很乖、我很聽話」，他也認為，如果只是要去說自己聽話，「AIT打報告就好了啊，AIT每天都在看這些人，不乖的人都在做節目主持人，不敢選」。同台的前立委郭正亮則指出，美國是重視「面對面」的感受。沈富雄則反駁說「再問也是那些問題」。

沈富雄還說，他是沒有機會選總統，但如果他有機會選總統，就要跟大家不一樣，要展現台灣人的骨氣，「我當選了，我再去」。賴士葆也不解的說「當選之後要怎麼去」，沈富雄則回說「你過境我也過境，我過得比你們好啊，這都是我們可以爭取的地方，但是藍綠白三黨都自甘墮落，小弟做習慣，狗洞鑽習慣了，大門都不會走了，丟臉就丟臉在這個地方」。

賴士葆笑著緩頰說，「沒有這麼可悲啦，你這樣講的好像…」沈富雄則激動的打斷，反問「你覺得我可悲還是台灣可悲？你覺得我講這樣就會落選嗎！」郭正亮則在一旁笑說沈富雄這樣可能不會過關了。

主持人趙少康也主動插進來控場說，「這個跟當選、落選沒多大關係，不認為老美能夠怎樣，支持就當選、不支持就落選，我才不相信」。