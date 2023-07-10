第15屆康和暑期產學合作營，於10日舉行開業式，邀請台大 、政大、台北大學、銘傳、靜宜、美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校，六所國內外大學同學參與。

康和證券總經理邱榮澄表示，今年為康和證券第15年舉辦暑期產學合作營，長期以來，康和證致力於金融人才的培育，證券集團組機架構中，涵蓋期貨、投顧、保代與近期即將上線之分戶帳等，與銀行帳戶資金管理相互整合，成為一個完整的金融架構。邱榮澄期許透過六周的實習，能讓同學們充分了解金融實務面運作與證券業發展趨勢，朝自己有興趣的領域深耕發展，並期勉來自不同學校的同學們能互相切磋認識，培養團隊協作能力。

康和證券暑期產學合作有別於短天期，金融營隊為期六週，首先安排二周的密集課程，由各部門主管與專業資深同仁授課，介紹金融專業課程，認識金融證券市場實務操作，實際了解產學落差，幫助同學們與證券市場接軌，再安排同學們至各單位實習。

此次活動，康和證券各部門皆安排一位輔導員，進行實習期間的教導，支持產學合作，今年從近百位同學中錄取17位，涵括經濟金融系、社工、法律、國貿、風險管理、財務管理等不同系所學生，合作期間每位同學都可獲得獎助學金。

除此之外，同學們也會分組，針對創新金融、行動服務、行銷企畫、客戶理財等四個面向，進行專題討論及報告，做為期末結業的成果發表。表現優秀的前三組個人與團體，另可獲頒獎學金，以鼓勵創意與團隊合作，同時讓各校同學們也有交流的機會。

同學們分享參與康和證券產學合作的感想，表示於活動中了解到實際產學落差，也趁此實習機會，認識市場如何運作，在準備論文的同時，達到實務並進。