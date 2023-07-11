勵馨基金會在花蓮縣吉安鄉好客藝術村辦理「家庭暴力防治創意沉浸式互動展活動」，並用受暴婦女通報單製作的捧花，極具衝突的畫面，令人鼻酸。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

「家庭暴力防治創意沉浸式互動展活動」即日起至16日止，在花蓮縣吉安鄉好客藝術村展出。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

《家庭暴力防治法》施行迄今25年，家庭暴力仍持續發生在社會每個角落，花蓮縣吉安鄉是全縣人口第二多的鄉鎮，鄉公所重視家庭暴力防治問題，與勵馨基金會合作，以互動情境展覽方式，說明家暴議題，特別的是，現場擺放一件美麗婚紗，手上卻拿著由受暴婦女通報單組成的捧花，極具衝突的畫面，令人鼻酸。

和樂的家庭是社會重要基石，長期關注家庭暴力議題的勵馨基金會，與吉安鄉公所合作，即日起至16日止，在好客藝術村辦理「家庭暴力防治創意沉浸式互動展活動」，以互動情境方式說明相關議題，並攜手多個單位規畫闖關遊戲，從中傳遞正確觀念，同時也增加線上互動展，讓更多民眾能了解、重視家暴。

勵馨基金會花蓮分事務所主任朱慶萍說，實體展區內容包含影片、家庭暴力樣態區、從創傷到療癒區、多陪＆培力區等，其中現場還展出一件令人鼻酸的美麗婚紗和捧花，由受暴婦女通報單所設計完成，「美麗潔白的捧花和婚紗，卻道出幸福婚姻背後由暴力組合而成的悲傷」。

過去曾在幼稚園擔任老師和園長的吉安鄉長游淑貞表示，家庭暴力對幼童成長身心靈健康情況影響甚大，因此她常提醒老師或教保人員發現孩子受傷瘀青時，如未通報，可能會讓孩子處在危機或生命受到威脅的狀況。

游淑貞認為，與人相處時應多些細心及敏感度，當看見對方有異狀時能主動交談，或許能收到求助訊號。她最後也讚許勵馨基金會勇敢堅持35年，持續陪伴、傾聽社會中黑暗角落的聲音。

此外，勵馨基金會培力婦女職場就業，自創品牌「馨工房」，以婦女手工製作的原民風飾品為主，在該展覽中也設置攤位展售多件作品，希望能獲得民眾支持，藉此幫助弱勢婦女重建生活，獲得急難救助的金援。

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