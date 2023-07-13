家暴父母也有其不為外人道的沮喪，專家表示，沒有人天生知道如何當父母，因此在擔心孩子變壞時，才會復刻過去上一輩的打罵教育，只希望孩子不要走歪。「家暴父母的怒氣背後，其實充滿挫折與無力，因為他們不知道還有別的方法！」專家分享，在針對家暴父母的強制性親職教育上，透過諮商讓這些爸媽整理情緒之後，有一名父親開心透露：「孩子說我變可愛了！」修復親子關係，正是彌平家暴傷害的第一步。

兒科醫師一開始在臉書自揭打小孩的心路歷程時，曾有不少網友留言「加油」，許多人雖然認為打耳光不對，但認為教孩子難免需要體罰。日前新北市也有一位父親PO打女兒的影片，小女孩腿上怵目驚心的藤條烙印，原因是她「只」考了第五名，父親事後受訪表示，只是希望孩子能有出息，自稱母親的女子也PO文說，「都是挑有肉的地方打，難道一個家不用有規矩嗎？」目前新北市社會局則已介入處理。

諮商心理師黃宜靜表示，「我曾幫家暴父母進行強制性親職教育，他們多數是過度擔心孩子，例如可能會變壞、不負責任、沒有生活能力等，所以當孩子講不聽時才會以打罵的方式管教孩子，那些怒氣的背後，其實顯示的是父母的無力與挫折，因為不知道該怎麼幫助孩子，所以才選擇這樣的方式。」願意學習的父母，黃宜靜會帶領他們整理自己的情緒，同時釐清生氣的點是什麼？最後再討論是不是有其他更好的方式來教導孩子。「其實光是整理情緒，父母就會有明顯改變，就曾有家暴父親分享孩子覺得他變可愛了。」

發生家暴事件後，若情節尚屬輕微，最重要的就是修復親子關係，除了彌平傷口，也要讓親子建立良好的溝通方式，才能避免憾事再發生。（示意圖／123RF）

但也會有不願改變的父母，黃宜靜說，這時候除陪伴他們探討經驗外，需要給他們多一些同理，鼓勵他們提升調整的動力。嚴重的家暴被害人會被庇護安置，若家暴屬於輕微，修復親子關係則是最重要的事，但畢竟傷害已經造成，所以一開始要視家長與孩子的狀況，如果親子狀態還不穩定，此時要分別進行諮商，家長必須練習自我覺察跟同理孩子的能力，情緒調節能力也要穩定，此時再詢問孩子意願，若同意就可進行親子諮商。

「親子一起諮商，修復關係的速度會更快！」黃宜靜說，專家可以在現場直接協助家長去理解孩子的內在動機，也可以幫助孩子表達想法跟感受，有助於親子之間更互相理解，家長會了解原來孩子那天的行為，背後是這樣的道理，孩子也會明白爸媽如此會生氣，是因為對他的擔心。透過這樣的過程，親子不只修復關係，還能進一步去溝通未來更好的互動方式。

以兒科醫師的例子來說，由於牽扯到離婚、再婚，可能還會有爭奪監護權的問題，但無論如何都需要修復親子關係，因為兒科醫師擁有親權，始終是孩子的父親，唯有彌平傷口之後，大人與小孩才能一起攜手向前。黃宜靜說，單親家長可能會承擔過多的教養壓力，應避免將自己的情緒發洩在孩子身上，適度地尋求支援、讓自己有機會喘口氣，當負荷過重時一定要主動尋求諮商等專業資源協助，穩定個人情緒，才能提升親子互動品質。

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