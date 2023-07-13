高雄市一名羅姓職業軍人與妻子結婚9年，二人婚後共同生活並育有3名子女，婚後關係並不和睦。2021年2月，妻子攜帶其中一名女兒無故離家，後與羅男以僅有電話聯絡，期間未曾發生夫妻間的性行為。去年7月，羅男卻意外發現妻子於戶籍資料登記第4名女兒，他才驚覺妻子離家原因竟是因為外遇！羅男因此向法院提告求償80萬元，橋頭地院經審理，最終判賠35萬元。全案仍可上訴。

根據判決書，羅姓職業軍人於2014年11月與妻子結婚，育有3名子女，妻子後因二人婚後關係不睦，前年2月直接攜帶其中一名女兒離家，直至隔年才將女兒帶回家中，她自己則仍於外獨自居住。

羅男表示，妻子2022年在外產下1名女嬰，更私自將女嬰登記於其戶籍，他這才驚覺妻子此時已經在外與他人同居生子，自認自身配偶權遭受侵害。羅男亦向法官表示，他知悉妻子情事後，除須獨力撫養妻子所生4名子女，更因遭此事導致夫妻關係破裂，稱甚至因為妻子的背叛而痛苦不已。當時事發後，羅男與妻子於2022年11月正式離婚，同時向法官提告，對前妻、連帶林男求償80萬元。

前妻聲稱，婚後同居期間，羅男背負諸多車貸及信貸，以至經濟入不敷出。她為挑起家中生計，終日辛苦工作撫養子女，不想羅男之後卻還染上酗酒惡習，經常酒後裝瘋辱罵妻子，甚至變本加厲，當著幾個子女面前毆打妻子。前妻無法繼續隱忍，於是2020年至2021年間申請保護令獲准，並解釋她離家真正原因，是出於羅男的家暴行為。前妻亦向法官強調，羅男早已得知她與林姓男子同居一事，期間亦未曾阻止，因此認為羅男應負有過失責任。

橋頭地院經審理，認為前妻去年7月於產女，確實發生在與羅男的婚姻關係存續期間，而羅男與前妻婚姻不睦，原因複雜，亦得經由日後修補關係而重修舊好，因此不能認為逾越一般正常男女社交行為之理由。法官審酌，考量兩造身份、地位、經濟能力、被告侵權行為、事發經過及緣由，最終判前妻連帶賠償35萬元為適，可上訴。

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