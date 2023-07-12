家庭暴力、兒虐及脆弱家庭若未適時發現，提供協助，容易衍生治安問題，新北市高風險家庭中心推動「全齡高風險家庭整合型安全網服務計畫」，結合警察局、社會局、教育局、民政局、衛生局、勞工局、消防局等跨局處單位，共同關懷高風險家庭，適時提供援助。新北市副市長朱惕之本月10日頒獎表揚相關有功人員，各局處共計有40人獲獎，其中新北市警局7名員警獲頒此項殊榮。

三峽分局家防官蔡武育處理男子家中燃燒枕頭案件，立即聲請緊急保護令，強制行為人送醫，並協助兩名幼童安置，保護兒童人身安全。林口分局泰山分駐所警員曾佳慧受理少女疑遭跟蹤騷擾案，調閱監視器逐一檢視，過濾可疑人車，查獲嫌疑人到案說明。蘆洲分局集賢派出所所長許銘峻協助高風險家庭協尋失聯少女，調閱監視器及持失聯少女相片逐戶查訪，積極將少女尋獲。

另中和分局景安派出所警員陳彥甫、汐止分局家防官陳柏瑋、海山分局埔墘派出所警員黃昱文、樹林分局家防官盧志勛亦獲表揚。

高風險家庭中心主任許憶真表示，感謝各局處整合力量，長期投入這項計畫，並發揮實質功能，結合網絡夥伴的力量才能讓社會中潛藏的危機被發現，未來將持續推動。

新北市警局表示，警方全力推動關懷訪視脆弱家庭，5月清查本市今年新增毒品、通緝犯、毒品調驗、治安顧慮人口及在監服刑人口家中未滿18歲兒童少年，及勤務中發現符合脆弱家庭查訪共16件，未來將持續與高風險中心合作，主動清查訪視，落實通報，全力守護兒少安全。