內政部統計，2021年台灣離婚高達4萬7888對，居亞洲之冠；其中結婚未滿5年者占34.7％，且有逐年升高趨勢，新北市家防中心委託社團法人榮欣社福協會辦理「放心園」，為國內首創專為未成年子女提供監督會面的場域，透過專業人員的協助，修復親子關係，重建親職能力。

近年來不少名人離婚，為爭奪探視權或親權的新聞屢見不鮮，夾在父母間的孩子被推上火線，社工督導林妤恬於「放心園」服務多年，對於孩子面對父母婚姻關係破裂的左右為難感觸很深。

她分享2個真實案例，小致（化名）告訴社工：「我討厭去法院，討厭看到他們吵架，媽媽說不想讓我為難，可以等我長大後再去找她，但我離長大還有好遠啊！」，小致邊訴說邊哭，焦慮不安的行為和舉止實在令人心疼。

另一位小緯在父母離婚階段，雙方維持穩定友好關係，因此每次到「放心園」便會跟社工阿姨說：「我要去跟爸爸玩！」同住方媽媽也會鼓勵小緯：「快去找你爸爸」小緯在兩個家庭中還是有被疼愛及關心，因此有穩定的情緒及生活型態。

林妤恬表示，父母離異後，鼓勵孩子放心與另一方互動並維繫親情，建立依附關係等，皆有助於孩子從悲傷中復原，驗證許多國內外專家研究，如果離異父母能持續共同合作協調，養育及參與孩子的生活，並處處以孩子的需求為優先，建立孩子身心健康成長環境，這才是三贏的局面。

新北市家防中心主任許芝綺表示，新北市2005年全國首創成立放心園，透過專業社工的服務，陪伴離異家庭走過不安的歷程，重新看見彼此對孩子的愛。在新冠疫情期間，依據衛福部政策指引，改採視訊監督會面，在疫情趨緩後，已恢復實體監督會面，讓親子間一解思念之苦。

「放心園」位於蘆洲區集賢路245號6樓（重陽大樓），服務專線02-8283-2979，服務時間為每周二至周日9時至18時。