在日本有「20世紀末最正美少女」稱號的女星廣末涼子，被爆出軌米其林主廚鳥羽周作後，她認了之後事務所直接宣布她「無限期活動休止處分」，先生Candle JUNE更開記者會證實兩人已在談離婚。她今日透過經紀公司的網站，表示已經與丈夫井筒順離婚。廣末指出，她與丈夫井筒順討論後，決定離婚，已經提出離婚申請書，結束12多年的婚姻。

43歲廣末涼子2010年和藝術家老公Candle JUNE（現名：廣末順）二婚，上個月卻爆出軌米其林一星名廚鳥羽周作，兩人不僅被目擊私下約會，還被抓包入住同一間飯店，廣末涼子一度否認，之後改口坦承出軌，向家人道歉之外，也宣布演藝事業「無限期停工」。

廣末涼子形象翻車、演藝事業跌入谷底，不僅失去了4個廣告代言，也連帶影響鳥羽周作的工作。廣末涼子看似一度想挽救婚姻，藝術家老公井筒順還開記者會護航她是好妻子、最棒母親，說到激動處還流下男兒淚。

不過廣末涼子今（23日）突透過經紀公司宣布離婚：「雖然這是私事，但我和先生經過討論後，同意離婚，並提交了離婚申請。」她表示，為了讓事件有個結束、家人的焦慮和擔憂不再蔓延，因此決定透過聲明來告訴大家，關於一對子女的撫養權，廣末涼子表示，她之後還是會照常與家人一起生活。