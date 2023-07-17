侯友宜為今年新北市盃開球。（王揚傑攝）

侯友宜主持新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮。（王揚傑攝）

侯友宜主持新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽開幕典禮。（王揚傑攝）

新北市盃羽球及桌球錦標賽暨友誼賽今（17）日上午在板橋體育館開打，來自市府各局處、區公所及新北市議會、媒體記者等千餘名選手參加，計羽球47隊、桌球40隊，共87隊參賽，新北市長侯友宜到場主持開幕典禮並為賽事開球，宣布為期4天的賽程正式展開，同時鼓勵大家多運動，勝負並不重要，大家以球會友，聯絡感情。

侯友宜致詞時表示，COVID-19疫情停辦兩年後，市府首次恢復舉辦球類比賽，鼓勵同仁在公忙之餘好好運動，在身心的健康上得到舒緩，期許局處首長能帶動運動的風氣。球賽容易增進彼此的感情，市府團隊就像一個大家庭，透過合作與競爭的過程，凝聚彼此繼續為新北市打拚。

主辦單位新北市人事處表示，為提供市府員工多元競賽項目參與，今年新增羽球項目，未來將與桌球及籃球輪流辦理。今年羽球及桌球錦標賽將於17日至20日分別在板橋體育館及後埔國小開打，分為桌球男子甲組、男子乙組、女子組及羽球男子組、女子組等組別進行。本次賽事聚集市府各機關公所、市議會及公教退休人員協會等選手，本次首辦羽球競賽報名隊伍即高達47隊，賽事勢必精彩可期。

人事處指出，為使賽事更為公平、公正，特別邀請新北市體育總會羽球及桌球委員會協助，讓賽事進行更順利。