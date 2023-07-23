國民黨總統參選人侯友宜今天上午才剛通過國民黨全代會提名參選總統，下午就受邀參加國際獅子會300B複合區創區首屆議長就職典禮，侯友宜表示，「國際和平、博愛互助」是獅子會所強調的重要精神，但近年來台灣的環境險峻、兩岸關係緊張，經濟學人雜誌也指出台灣是全世界現階段最危險地方，「我的小朋友會平安嗎？」成為藏在台灣人內心深處的問題。

侯友宜一進場便受到上千位獅友的熱烈歡迎，「總統好」、「凍蒜」不斷，侯友宜表示，將實踐與國際獅子會相同的精神，讓國際和平、台海安全，更讓我們的經濟產業穩定，下一代能夠平安。

侯友宜說，自己擔任警察43年來，一直都在第一線衝鋒陷陣，守護台灣的治安；擔任新北市長後，則努力讓市民安居樂業，這些年如交通建設、公共托育、長輩照護都有顯著的成績。不過這樣還是不夠，自己要繼續拼，不只為了新北拚，更要為了國家拚，而唯有打造國家安全、和平兩岸，才能照顧所有族群。

侯友宜也感謝獅子會平時為了公益慈善出錢出力，在疫情期間更是不落人後，提供社會大眾口罩、快篩試劑、復康巴士，而自己也會秉持這樣博愛互助的精神，繼續落實「新北好、北台就好、台灣就更好」，即便還有很多挑戰，也一定會逆轉勝，這也是台灣人樸實、腳踏實地的原則。

國際獅子會300B複合區為全國最大的獅子會複合會，下轄新北市、桃園市、新竹縣市及苗栗縣等分區，侯友宜今日到場祝福首屆議長魏淑蓮就任，並期勉其繼續帶領獅子會實踐服務熱忱，造福人群。典禮間全場上千名獅友爭相拍照，凍蒜聲不斷，展現超高人氣。