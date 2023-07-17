新北市少年培力園與社會局社區發展與婦女福利科，今合辦月經平權宣導活動，來自傳統家庭的小雨一直都認為談論月經是很尷尬的事，非常排斥參活動，在社工積極鼓勵下小雨全程默默參與，會後小雨說，好像沒有那麼可怕，也不覺得談論月經是丟臉的事。

「什麼是月經？月經來了怎麼辦？有哪些生理用品可以使用？」講師透過經期的自我照護、對月經的知識及經驗分享，帶領培力園22位青少年分組討論自身經驗，讓少男少女透過團體討論認識月經是什麼？理解才能包容。

少女曉青說，希望男同學可以主動關心月經來身體不舒服的女同學，如女朋友有需要幫忙買衛生棉，也可以不要害羞或認為這是女生自己的事，能願意主動協助去買衛生棉織類的商品。

少女以芯表示，原來衛生棉需要定期更換，不是量多才換，也不能為了省錢而不換，衛生很重要！而且原來棉條和月亮杯我們也可以使用，不是特定成年女性才能用。

培力園主任莊宛蒨說，透過這次月經衛教，讓青少年不分男女，學習相關知識也理解並接納自己的身體。我們期待透過輕鬆的方式，以議題討論幫助青少女把每個月需要面對的事平常心看待，並鼓勵少年學習互相尊重。男性也不該拿這個理由來調侃因月經期間情緒變化或身體不適的女性。