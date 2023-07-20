「2023（癸卯年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」日前在新北市三重先嗇宮盛大舉行，每年台灣與甘肅天水兩地跨海連線，異地同時共祭伏羲的活動，今年正好滿第十年，每年祭典，除了加深大家對伏羲文化的認識外，同時也表達了對中華人文始祖──伏羲的追思與崇敬，今年祭典活動除了主辦單位前中國國民黨秘書長，同時也是先嗇宮董事長李乾龍親自參與外，特別邀請前中國國民黨副主席陳鎮湘擔任主祭官，此外，包括台灣中華伏羲協會理事長張馥堂、台灣伏羲文化經貿協會、以及尊崇伏羲信仰及相關的宗教界人士也都一起共襄盛舉，向中華人文始祖伏羲致敬。

華夏人文初祖，同尊太昊伏羲

祭祀典禮於上午9點50分正式開始，象徵伏羲位居三皇之首、九五至尊的崇高地位，開場由三重先嗇宮鼓藝陣及舞獅群帶來精彩演出，並由今年擔任主祭官的前中國國民黨副主席陳鎮湘以及前中國國民黨秘書長，同時也是先嗇宮董事長李乾龍率陪祭者們，一起向伏羲聖像敬獻鮮花並鞠躬行三獻禮。先嗇宮董事長李乾龍先生表示，太昊伏羲蘊含深厚的文化底蘊，是華夏子孫共同敬仰的人文始祖，先嗇宮廣邀全台各地信仰伏羲的信眾一同參加。

祭典現場莊嚴而隆重，尊崇伏羲信仰及相關宗教界人士一起共襄盛舉。（圖／仁晉攝）

傳承兩岸情，中華大祭祖

今年擔任典禮主祭官的前中國國民黨副主席陳鎮湘表示，他非常支持如此盛大且有意義的伏羲祭典，讓台灣與大陸有更深厚的文化交流，帶來更多和諧的意涵，同時也為兩岸祈福和平以及平安順心，促進兩岸人民的和平共好。

伏羲文化，深入民族內涵

曾多次與甘肅天水交流的台灣中華伏羲協會理事長張馥堂指出，兩岸應持續探討與交流伏羲信仰及文化，他認為，伏羲充滿創造與奉獻的精神正是現在人們所需要的，而守護伏羲信仰更是所有中華民族的責任，他期盼伏羲文化能夠源遠流長，進一步發揚光大。

伏羲故里，地靈人傑在天水

2023癸卯年，甘肅公祭伏羲祭典在伏羲的故鄉，天水伏羲廟舉行，典禮包括擊鼓鳴鐘、敬獻花籃、樂舞告祭等隆重儀式，並深信在伏羲的智慧裡，始作八卦、肇啟文明、順應天地、尊敬自然，關注內心調和的和合精神，是現今社會人們面對萬事發生，最好的心靈態度。