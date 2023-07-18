呼應大稻埕夏日節活動，台北晶華酒店一樓栢麗廳推出「夏日屋台美食祭」，餐廳現場搖身變為日本夏日祭典現場，主廚聯手日籍餐飲團隊端出大阪燒、章魚燒、鐵火丼、鹽烤香魚、炒麵麵包、咖哩烏龍湯麵、糯米團子以及清涼消暑的日式刨冰等十數款人氣屋台美食，搭配無限暢飲的水果沙瓦和生啤酒，邀民眾一啖滿溢和風的夏日祭典美食。

周一至周四活動期間餐廳同步加開8點至10點的晚晚餐時段，供餐時間至晚間9點半，免費加入晶華會APP可享「用餐買一送一」的超值特惠，無限享用上百道精緻美饌、兩人用餐僅需1896元、相當於單人千元有找。搭配此次活動，客房也同步推出「夏日屋台美食假期」，入住豪華客房一晚並享有兩客栢麗廳午餐，每房每晚7500元起。

日文的「屋台」就是我們所認知的小攤子，傳說在江戶時代，商人們為了解決奔波於日本各地的武士們、無法空出時間在餐廳裡好好吃頓飯的問題，便在街口等交通要道上擺起攤子，販售蕎麥麵、握壽司和天婦羅等製作方式簡單的食物。

隨著時代的演變，「屋台」變成流動攤販的代名詞，除了提供上班族們晚餐與消夜的常態性「屋台」外，日本夏日祭典上也會見到販售各式美食與趣味遊戲的活動式「屋台」，「屋台料理」也成為日本餐飲文化中，非常具有特色的存在。

屋台料理的最大特色便是商家方便烹調且人們方便食用，此次栢麗廳推出的「夏日屋台美食祭」精選10大屋台人氣美食，包括大阪名物、熱氣翻騰的章魚燒與大阪燒，以豐富佐料拌炒鹹香醬汁的日式炒麵麵包，炭香十足烤魷魚、烤香魚，以現流魚獲為主角的鮭魚卵親子丼與鐵火丼，麵食區風味濃郁的咖哩烏龍湯麵與日式拿坡里義大利麵，甜品區的烤糯米糰子、蕨餅、利久饅頭，以及視覺清涼且口味多元、色彩繽紛華麗的日式刨冰等。飲料部分則有可爾必思系列調飲、水蜜桃氣泡沙瓦，以及現拉生啤無限暢飲，搭配現場逼真的日式祭典氛圍，提供食客秒飛日本的用餐體驗。