百貨龍頭新光三越繼2017年底首推百貨skm eats美食地圖訂候位系統，集結超過410家、750個櫃位，堪稱業界最大，2018年底首度集結南西商圈43家商家，18日再宣布擴大版圖，從南西商圈擴及北車站前、信義及天母商圈，新增逾百家餐飲加入美食地圖陣營，並預計2024年再加入中南部商圈匯集全台美食生態圈。

疫後餐飲實體用餐猛爆式成長，新光三越上半年全台餐飲即成長逾三成，新光三越指出，以上半年來說，過去最好是「貳樓」一個月高達600多筆訂候位，過去疫情期間三年，多數以外帶外送為主，疫後則回歸實體，訂候位相對大增，且占絕大多數，入座率高達九成，noshow棄位僅3％相對低，至於消費額平均消費300至3,000元，此次再擴及北市其他商圈廠商，關鍵還是強化逾300萬會員服務，以今年來說，上半年訂候位筆數已逾85萬筆。

此外，除了會員服務，另一方面也藉此為廠商服務，以目前全台新光三越店內250家、商圈107家餐飲品牌，整體就有357家餐飲廠商提供訂候位，即便館內沒位子亦可透過skm eats美食地圖預訂館外或其他百貨館內的餐廳業者位子，而 目前除了台北商圈集結美食地圖生態圈，未來陸續擴及中南部新光三越的周邊商圈，預計2024完成全台商圈美食地圖，加入的唯一條件就是食安獲新光三越認可。

此外，參與skm eats美食地圖訂位服務的在地店家，包括南西商圈貳樓、螺絲瑪莉、HATSU Yakiniku & Wine和牛燒肉專門店、娘子家咖啡、好想吃冰、詹記麻辣火鍋、熱炒筷炒、小倉屋鰻魚飯Kokuraya、TUTTO Fresco、草原風蒙古火鍋、AN58西班牙創意料理、喜來登飯店6家餐廳、THE UKAI TAIPEI以及王品集團、瓦城泰統集團旗下品牌街邊店等，即日起民眾只要開啟新光三越APP的skm eats美食地圖，店內超過250家餐飲櫃位、店外逾107家商圈美食，共達357家餐飲名店通通可以一秒輕鬆訂位。