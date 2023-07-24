由紀州庵文學森林主辦的「第六屆紀州庵高中校刊競賽－青春鑄字行」¬21日頒獎，共有62件參賽、200多人參與，信義房屋連續六屆贊助，並設置「信義房屋在地關懷獎」，鼓勵青年學子以文字關心自己生活的社區與家鄉。

紀州庵文學森林自107年起，連續6年舉辦高中校刊競賽，是唯一提供實質獎金鼓勵各校校刊長期發展運作的活動，今年共募得高中高職校刊62件參賽，除舉辦校刊競賽、展覽外，更策畫編輯人工作坊，加強培植高中生「刊物編輯力」。

新莊丹鳳高中以丹鳳青年第33期《打開古早味丹糕禮盒》獲信義房屋在地關懷獎優勝，指導老師盧俞潔表示，帶著學生深入了解校園所在的南新莊文化，包括探究當地的美食地圖與傳統產業，過去南新莊人的生活作息與娛樂等，學生許雨嫻表示，透過走訪新興糊紙店，了解如何傳承糊紙工藝美學，也對校園周遭的在地文化更加有感。

新莊丹鳳高中校刊團隊獲得信義房屋在地關懷獎優勝。(圖/信義房屋 提供)

而台南一中以竹園崗176期《燈語晨星》獲得佳作，學生們拜訪了地方耆老、文史老師了解台南過去歷史，例如現今的知名景點神農街，在過去是條河流，今昔對比，特別有趣，學生陳亮宇表示，透過製作校刊，認識學校周遭從1百公尺向外延伸至2公里，了解在地文化，社員們也各自發揮攝影、撰稿專長，將台南歷史躍然紙上，也讓在地人看到原來台南有許多有趣待挖掘之處。

台南一中校刊團隊獲得信義房屋在地關懷獎佳作。(圖/信義房屋 提供)

信義房屋表示，支持增設信義房屋在地關懷獎的初衷來自創辦人周俊吉的價值初心，致力於「信義人」至「信義社會」的永續願景；而執行19年的社區一家計畫，關懷在地的精神也與紀州庵相符，2年前延伸至地方創生領域，希望打造生生不息的永續共榮生態圈，其中，青年的力量不可或缺，因此支持高中校刊以文字關心家鄉，也是培育地方創生的潛力種子。

「第六屆紀州庵高中校刊競賽展」即日起於紀州庵文學森林展出至8月13日，今年新增「最佳電子刊物獎」，意在鼓勵運用多元媒體製作校刊的學校。除參觀實體展覽之外，觀眾還可以上網參與票選，投票支持喜愛的校園刊物，最後將依得票數選出最佳人氣獎三名。