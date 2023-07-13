暑假剛放，兒科醫師打小孩事件就引發社會譁然，對於不少「從小被打大的」的台灣人，多以為管教孩子就是棍子伺候，更令家長社群吃驚的是，「原來高知識、兒童專業人士也會如此。」曾出版《受傷的孩子和壞掉的大人》一書的諮商心理師陳志恆表示，「每一位壞掉的大人，當年都曾是受傷的孩子」，半夜面對哭鬧的女兒曾衝動想「給她一巴掌」，幸好他自我覺察及時踩煞車，這是父母必備的第一個情緒調控能力。

陳志恆說，那時年幼的女兒在半夜三點醒來，開始鬧脾氣，怎麼安撫都沒用。「眼看情況失控，顧不得睡眼惺忪，我只好放大絕，一把將她抱在懷裡，站起來在床邊搖呀搖。幾分鐘後，女兒沈沈睡去。接著，我把她放回床上，在碰觸到床的那一刻，女兒像被針扎到一般，又跳了起來，放聲大哭。」同樣的劇情不斷上演，如同跳針一般，不知道來回多少遍，直到最後父女兩人都睡著了。一早起床，陳志恆送女兒去保母家之後，便跟老婆說：「晚上，我差點對女兒家暴了！」

陳志恆說，當父母的都知道，孩子總會在我們身心俱疲時出功課，考驗我們的耐性，但人是有極限的。「當我抱著女兒，站在床邊搖到天荒地老、永無止境時，我的精神狀態正瀕臨崩潰。當下，我真想狠狠一巴掌，往她臉上送去。但是，我忍住了！因為我知道，這麼做沒有用；因為我知道，這麼做只會造成傷害；而我更清楚，這麼做只是在發洩我的情緒。」忍住不出手、不暴怒、不失控，這就是「踩煞車」的功夫。你需要在心裡對自己喊「停！」，然後立即轉移注意力到別處去，爭取讓理智線再度接回來的時間。

小兒科醫師管教兒子採取激烈的手段，在孩子臉頰上留下明顯掌摑痕跡。（圖／翻攝自網路）

「這就是自我覺察！」諮商心理師黃宜靜表示，自我覺察可從認知、行為、情緒3點著手，隨時去感知現在的心理狀態是如何。其次，要學習如何控制情緒，黃宜靜建議採取「情緒紅綠燈」的方式。「當父母被孩子激怒時，就是紅燈，此時需要避開刺激來源，例如離開與孩子共處的房間，或去廚房倒水轉移注意力，避免產生更大的衝突；當情緒稍微緩和來到黃燈，此時需要整理一下思緒，進行自我覺察，例如孩子總是亂丟襪子才引發怒火，家長可以思考：我是因為不耐煩才生氣？還是因為感覺不被尊重？」

整理好自己的情緒後，家長也可以去想想孩子可能有的感受，以丟襪子為例，家長看到的是孩子「又」亂丟，但孩子可能想「累了整天想休息一下，等一會兒再放好」，家長若能站在孩子立場去想，情緒就會穩定很多。此時就進入綠燈，家長可以跟孩子一起討論、溝通，如何做才能避免下一次的衝突再次發生，例如孩子可以先告訴爸媽「我需要休息10分鐘，等一下我會把襪子放好」。黃宜靜說，這是需要反覆練習的，一開始難免生氣就立刻罵人或想動手，再次發生時，試著讓自己可以深呼吸、數3秒後再開口，接下來就可以逐漸熟練。

陳志恆則認為，自我接納是情緒調節的重點，能夠允許自己當下出現的狀態，就能慢慢消化這些情緒感受。「在育兒路上，孩子會激怒父母的機會還多的是，『家暴』的念頭可能再度被激起，但因為先前的情緒能被安頓，下一次，我就更有能力，也會更快地幫助自己踩煞車，甚至，採取更適切、更有效的方式處理當前的問題。」當父母的如何保持心平氣和？陳志恆說，如果做不到心平氣和，那就先接納自己做不到；如果對自己的情緒失控感到自責或懊惱，那就接納自己正處在自責和懊惱之中。接納當下的自己，才能穩穩地把自己接住。

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