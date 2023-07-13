彰化一名男子結婚逾20年，他覺得夫妻生活長期因觀念、習慣差距而有摩擦，認為自己被看輕、猜疑、踐踏，夫妻也無正常頻率性生活，因而訴請離婚，然他卻遭妻子反控有外遇。法官審理認為，原告遭妻子質疑出軌並非毫無根據，且原告也未提出其妻有何致婚姻無法維持的事證，審酌後駁回其訴。

判決指出，兩造於2002年間結婚，並於2004年、2005年誕下兩名子女。原告庭訊表示，婚後感情尚稱融洽，但日久雙方即因家庭倫理、個性、金錢觀念及生活與思想習慣差距而發生摩擦。他認為自己在婚姻生活中不曾受過應有尊重，常遭莫名指控，屢遭妻子看輕、猜疑、踐踏，終日壓抑，度日如年。

原告還指控，自次子出生後，夫妻感情即出現問題，他前往越南工作返國後，彼此言語即趨冷淡，分床而眠，再無夫妻之實，無正常頻率性事。其間雖有溝通但均未獲妻子良善回應，他想要往自己想要的人生道路前行，且為避免夫妻摩擦爭吵，逐日累積怨懟，遂於2020年10月起與妻子分居。

原告庭訊說，原本想好聚好散，透過旁人勸說妻子離婚無果，分居後，雙方仍因個性、思想觀念極大差異而造成生活上鴻溝，各謀生計，互不聞問，放棄每日見面分享感受及即時互動談話，亦甚少以電話、網路通訊互動，久未共同生活，形同陌路，彼此無心修補婚姻，無復合之可能，不得已下訴請離婚。

被告庭訊指出，丈夫於2020年10月離家後即失去音訊，僅於家族群組中張貼1紙機票照片表示欲前往澎湖，無人知悉發生何事，也不跟子女聯絡。事後她與家人均要求丈夫返回同住，並詢問丈夫發生何事，但事經年餘，丈夫均拒絕溝通、見面，過年過節亦拒絕她的邀請而不返家團聚。

被告強調其與丈夫雖有口角，但此僅為一般夫妻之日常，惟較特殊者，乃是她發覺丈夫在外與他人有不正常關係，她曾發現丈夫駕車搭載一名林姓女子前往汽車旅館。她對丈夫出軌的質疑並非純屬臆測，有掌握丈夫當日出遊的消費明細，她是因為丈夫生活異常，才合理懷疑。

法官審理認為，原告主張被告對其有不堪同居虐待之事實，為被告所否認，原告自應就此有利於己之事實負舉證之責，但原告除提出戶籍謄本外，並未提出任何事證，亦未聲請調查任何證據，其主張本件兩造婚姻有其他難以回復之重大破綻事實，舉證顯然不足，無從採信，駁回其訴。