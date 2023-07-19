女星Melody（殷悅）日前無預警宣布離婚，坦言與老公吳育奇因性格及思想理念有落差，經協議後和平結束17年婚姻關係，怎料吳育奇友人竟爆出，吳育奇遭Melody誘導簽訂不平等離婚協議，今（19）日吳育奇委託律師到北院民事遞狀申告「離婚協議無效之訴」。

根據《三立新聞網》報導，吳育奇友人表示，Melody表面上看似事業與家庭都照顧得相當完善，但其實夫妻倆私下的爭吵相當白熱化，他透露，Melody要求現在居住的吳興街的2戶及美國豪宅，以上粗估上億的房產要歸她所有。

由於Melody對於離婚條件嚴苛與強硬，針對財產分配不均的部分，讓前夫家相當不滿，因此今（19）日稍早吳育奇已委任律師遞狀申告「離婚協議無效之訴」處理婚姻關係問題，律師表示，其餘的事情不方便透露，一切交給司法。

然而，友人還爆料，Melody過去曾在節目中提到，自己的日常生活都被婆婆牽著走，但Melody從未主動探望過婆婆，「只有多年前和大姊親家一起吃年夜飯，才有跟婆婆碰到面，包括婆婆的頭摔破急診和生命垂危3次，她一次都沒去看過她，如何被牽著鼻子走？」

對此，記者求證Melody經紀人，她回應：「如同上次所言，我們不對離婚細節多做回應，謝謝。」而Melody先前在臉書宣布離婚的發文也已悄悄刪除。