一名崔姓男子在在街頭和女性友人小美巧遇，就去買了酒類後在騎樓下聊天喝酒，突然間藉故表示之前兩人玩鬧，女方故意毆打他，於是恐嚇要拿棍子以牙還牙，除非女方要用身體償還，接著當眾在騎樓扯脫下她衣物後硬上，完事後還硬塞850元給小美稱要和解。小美事後提告，不但不想和解，還要求法官判重刑，法官審理後，依強制性交罪判崔3年10月，可上訴。

根據判決書，崔男在111年8月，行經台中市區某路段騎樓處，見女友人小美經過該騎樓未對他打招呼，於是與另一名男友人「阿傑」叫住小美，由「阿傑」去買酒後，三人就在騎樓下喝酒聊天。

但崔男卻因為先前有次玩鬧時，小美曾開玩笑打他，於是質問小美之前為何打他，但小美表示只是在玩，崔男隨即持拖鞋毆打小美頭部及臉部，還恐嚇要拿棍子。小美因懼怕於是當場道歉，但崔男卻表示，除非要用身體償還，否則就要動手。

隨後崔男動手將小美褲子、內衣褪下，當場強行對小美性侵，小美因擔心遭毆打，雖不斷求饒，也不敢大聲求救，崔男完事後，丟了850元離開，現場另一名目擊者見狀立刻叫小美，小美因過於害怕，由最後友人帶其至派出所報案。

法官審理後，認定崔男藉詞質問女方先前曾動手毆打欲強行性侵，雖女方表示道歉，無意與其為性交行為，竟要脅女方性交得逞，侵害女方之性自主權，並造成女方精神及身體受創，但崔男曾表示交付新臺幣850元給女方以求補償，但女方到庭表示請求從重量刑，850元是崔男硬塞，雖然有拿，但並沒有要與被告和解，法官依強制性交罪判崔3年10月，可上訴。

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