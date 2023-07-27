64歲奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）6年前被指控性犯罪，官司纏訟多年，昨(26)日法院裁定他被指控的9項罪名全部無罪，讓他聽到判決結果後忍不住落下男兒淚，而他事後也發聲表示：「會謙卑接受一切。」而當天剛巧是他的生日，

凱文史貝西被指控2004到2013年間曾猥褻3名男子，其中更有一位聲稱被凱文史貝西趁自己昏迷的時候對他進行性侵。對此，凱文史貝西在審判過程中始終否認這些指控，並表示原告者是以獲取金錢為目的而對他提出告訴。而在經過長時間的審議後，倫敦南華克刑事法院昨日宣判，史貝西被指控的9項罪名均不成立，裁定無罪，凱文史貝西聽聞此項宣判，也忍不住流下眼淚。

據外媒《衛報》報導，事後凱文史貝西在法庭外受訪時，除了再次表達對於陪審團的感謝，「非常感謝他們花時間仔細審查所有的證據及事實。」也表示會謙卑面對這樣結果。相關消息曝光後，有不少人紛紛猜測凱文史貝西從演藝圈復出的可能性。此外，據外媒《第六頁》報導，凱文史貝西在判決結束後，與一群好友現身倫敦的一間酒吧內，一起喝酒慶祝他的無罪判決以及64歲的生日。

事實上，凱文史貝西日前被爆出「性犯罪」醜聞後，成為好萊塢「#MeToo」運動的代表性人物之一。此外，由於他爆出醜聞後，便被知名作品《紙牌屋》除名，當時凱文史貝西還被判賠需支付製片人約2550萬英鎊(約10億新台幣)的賠償金。而今判決結果出爐後，Netflix或也需償還相關款項，否則恐將面對高額賠償，不過截至目前，Netflix尚未對此做出回應。

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