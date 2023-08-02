桃園市一名9歲女童與母親同住於鄒姓男友承租套房；三人同居期間，鄒男曾多次言語羞辱、猥褻、性侵女童。直至女童升上國中後，她鼓起勇氣向社工陳述經歷，令眾人聞之心酸的是，女童一直以來的隱忍只為了「要保護媽媽」。桃園地院經審理，依成年人故意對兒童乘機性交犯罪、對未滿14歲女子強制性交罪、強制猥褻罪判處在8年有期徒刑，可上訴。

根據判決書，女童母親因吸食毒品而身無分文，因此於2018年帶著女兒搬去與鄒男同住。未料，女童期間曾2次於睡夢中慘遭鄒男性侵，同時曾被5次被襲臀猥褻，另有1次則是女童雖已明顯表現出抗拒之意，鄒男卻仍下手指侵。

直至女童母親因吸食毒品而遭到羈押，女童被社會局安置、並向社工透露受害遭遇後，鄒男惡行方才得以東窗事發。最令人心酸的是，女童表示之所以隱忍不說，是擔心媽媽得知實情後可能不顧一切後果殺死鄒男，因此為了保護媽媽，女童寧願不告訴人。

桃園地院審理時，鄒男否認犯行，辯稱女童平常跟在母親身邊，並無機會單獨相處，而他本身對女童也沒有任何想法等語。

法官審酌，女童處女膜有陳舊性裂傷，並有醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書可作證，且女童證詞前後一致。另，也有Line對話記錄顯示女童曾因找不到母親，傳簡訊問鄒男卻得到「我正在跟你媽媽X炮」，又或是女童外出玩耍留下紙條，鄒男卻回她「妳去給男人幹」等羞辱言辭。此等種種，皆讓法官認定鄒男對女童毫無憐惜，更遑論尊重女童性自主權。

桃園地院審理時，認定鄒男在已知女童當時年僅9歲之前提，卻為一己私慾傷害其身心發展和人格尊嚴，行為舉止嚴重不當，且犯後矢口否認，態度惡劣，最終判處18年重刑。全案仍可上訴。

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