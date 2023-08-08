男子母親手指遭車門壓傷，被送醫醫治。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣和美鎮1名30歲男子沒工作，成天無所事事，缺錢花用就向開口向親友借，昨晚他因借不到錢，竟將家裡客廳的液晶電視搬上車要載去變賣，結果遭其母親發現攔阻，雙方拉扯間，其母手指被車門壓傷，警方據報到場，他變賣電視的行為才未得逞。

警方調查，該男已到而立之年，仍不事生產，也不去找工作，缺錢花用時，就開口向家人或親友借，前天還專程從和美鎮跑到員林市，向其姊姊借錢，結果遭拒。

昨天下午，該男因借錢四處碰壁的狀況被其母親得知，又與母親發生口角爭執，他在越想越氣之下，把歪腦筋動到客廳的電視上，隨即將電視的電線、訊號線拔掉，再將整組電視搬上車，準備要載去變賣。

然就在該男將電視搬上車後，車還沒開走即被其母親發現，他不顧母親攔阻，執意變賣電視，雙方發生拉扯，該男在甩上車門要離去時，聽到母親一聲慘叫，發現母親的手指遭車門壓傷，當場血流不止。

衝突間，該男母親打電話向女兒求救，轄區的和美警分局大霞派出所獲報派員及時趕抵現場，並了解狀況後，先連繫救護車將該男母親送往彰化基督教醫院醫治，隨後並將該男帶回偵訊。

警方表示，該男涉及傷害直系尊親屬罪嫌，而因該男母親傷勢輕微，為輕傷害，因此屬告訴乃論，因其母親漏夜在醫院接受治療，後續若其母有提出告訴，將會依傷害直系尊親屬罪嫌將該男移送法辦。