新北市永和區一名82歲林姓獨居婦人，她的兒子日前連續2天前往母親住處想要探望，但卻持續打電話、敲門、按門鈴，母親都沒有無回應，他憂心獨居的母親發生意外，只好趕緊報警，警方到場破門進入後，發現林婦倒在地上十分虛弱，趕緊通報消防隊將其送醫，所幸救治後無生命危險，家屬十分感謝警消人員的即刻救援。

據了解，林婦的兒子（52歲）日前要去母親住處探視，但按門鈴、敲門、打電話都沒有人回應，由於持續了兩天，他擔心母親出了什麼意外，趕緊打電話報警請警方派員警前來查看，警員姜清懷、黄勝弘獲報前往到場後，但敲門後依然無人回應，員警發覺有異立即聯繫里長及鎖匠前來破門。

不料，眾人才一進門就發現林婦躺在客廳，因為摔倒而導致失去意識，員警趕緊上前發現林婦還有呼吸心跳，隨即打119通報將林婦送醫急救，所幸救治後恢復意識定無大礙，家屬非常感謝警消人員的協助救回母親一命。