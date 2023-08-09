獨居老婦失聯兩天，警員夥同里長和鎖匠協助開門。（新北警永和分局提供）

82歲獨居在永和區厚德街的林姓婦人7日傍晚，因為兒子連續兩天前去探望時無論打電話、按鈴或敲門都沒有回應，趕忙報案請警察會同里長，並請鎖匠協助開門。進門後就發現老婦失去意識，跌倒在客廳。員警發現老婦還有呼吸心跳，火速撥打119將老婦送往醫院，所幸老婦恢復意識後並無大礙。

警方表示，52歲的林姓男子第一天打電話聯絡不上母親，前去住處按鈴或敲門都沒有回應，以為只是母親恰好出門，又沒有帶手機，不以為意。但是第二天他一樣聯絡不上母親，擔心母親發生意外，便報警請警方一同前往。

警員姜清懷、黄勝弘接獲報案後，跟隨林男前往老婦住處，但是敲門後還是無人應門。員警察覺有異，火速聯繫里長和鎖匠前來開門。一進門就看到老婦倒在客廳地上，失去意識，員警查看後發現她還有呼吸心跳，趕忙撥打119送醫。所幸老婦經過救護，恢復意識後，並無生命危險。家屬感謝警消人員幫忙救回母親一命。