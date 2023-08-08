美國中西部大城芝加哥周末發生槍擊案，一名8歲女童在自家門前騎滑板車時，鄰居一名43歲男子疑似嫌她發出的聲響太吵，竟然朝她的頭部開槍，導致這名女童不幸身亡，嫌犯也在與女童父親扭打的過程中受傷，目前警方以一級謀殺罪將他起訴。

根據NBC新聞、福斯新聞報導，這起駭人事件發生在芝加哥波提吉公園（Portage Park）地區，上周六（5日）晚間9時40分左右，8歲女童塞拉比．梅迪納（Serabi Medina）買完冰淇淋，騎著滑板車正要回家時，住在附近的鄰居麥可．古德曼（Michael Goodman）跑過馬路，對著她的頭部直接開槍。經過緊急送醫，塞拉比仍因為傷勢過重而宣告不治。

Portage Park man shot and killed girl, 9, after neighbors say he complained she was too loud https://t.co/7S0AhdStpE — NBC Chicago (@nbcchicago) August 8, 2023

🙏 Sarabi Medina, 8-year-old girl killed in Portage Park shooting; suspect shot with own gun ... 'She had a lot of life. She was a very old soul. She had a beautiful personality'



By John Garcia and Christian Piekos WLS

Sunday, August 6, 2023 7:11 PM



CHICAGO (WLS) -- An… pic.twitter.com/wnCln02CCC — SubX.News (@SubxNews) August 7, 2023

附近鄰居說，兇嫌過去經常抱怨社區小孩玩鬧的聲音太吵，但沒想到他竟然會拔槍相向。「社區裡每個人都告訴他，那不過是孩子們在玩，就讓他們去吧，」一位鄰居表示。「發生這樣的事情毫無道理，讓人完全無法理解。」

A Chicago man has been charged with murder in the shooting of an 8-year-old who was riding a scooter. https://t.co/EZZEQUsIyF — NBC News (@NBCNews) August 8, 2023

目擊者指出，被害女童的父親當時正呼喚女兒回家，卻目睹兇嫌朝她頭上開槍。他立刻衝上前，與嫌犯扭打成一團，過程中兇槍走火，造成兇嫌臉部受傷，送醫後已無大礙。警方隨後將他逮捕，並以一級謀殺罪起訴。

這起槍擊案僅是美國一連串類似事件的縮影。根據芝加哥警方表示，當地光是上周五和周六兩天就有27人遭到槍擊，其中7人送醫急救後不幸死亡。非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）7日統計，全美今年已有超過1.1萬人因槍送命，逾6百名未滿11歲的孩童遭到槍擊。