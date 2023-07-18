糖鐵國家綠道彰化段已完工，是國內少見具糖鐵文化元素的自行車道。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

全長約15.5公里的糖鐵國家綠道彰化段已完工，是國內少見具糖鐵文化元素的自行車道，可看到全台唯一常態行駛的蒸汽火車。彰化縣長王惠美率團騎車踏勘，感受綠油油的田園風光後，邀請全國愛好單車運動的民眾一起來體驗這處南彰化最新的觀光休閒景點。

「糖鐵國家綠道」是由國家發展委員會「建構國家級綠道網絡綱要計畫」所提出，計畫內選定具發展潛力，並初具共識、建置條件相對完備之路網，其中糖鐵國家綠道彰化段於7月初完工，北起溪湖糖廠，往南經埤頭鄉明道大學，連接至溪州森林公園，廊道全長度約15.5公里。

糖鐵國家綠道彰化段的景點中，除溪湖糖廠、溪州森林公園，還包括舊濁水溪鐵橋、濁水旗站、鐵道公園、蔗香之道、明道大學等。

彰化縣長昨天與民代前往明道有機農場，驗驗這條剛完工的糖鐵國家綠道景觀及自行車廊道工程，感受沿線迷人的田野風光明媚。

「非常舒壓！」王惠美說，在糖鐵國家綠道騎車沿路上可欣賞兩側綠油油有機農田，累了就在苦楝大樹下乘涼休息，也可透過沿途設置的導覽解說牌及可愛鳥類公仔，瞭解當地的黑翅鳶、黃鸝等生態資源，整體感受相當輕鬆愜意。

彰縣府城觀處表示，這項工程透過串連溪湖糖廠和舊溪州森林公園（舊溪州糖廠）兩節點，打破單一節點保存的思維，民眾可自行規畫自行車遊程，或許可上午逛溪湖糖廠，沿著五分車鐵軌到中央公園遊玩，下午再騎乘自行車漫遊欣賞鐵道風情，可一日暢遊南彰化田園風光。