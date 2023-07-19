藝人NONO近日遭多位女性指控性騷擾，自稱受害者的網紅「小紅老師」已按鈴提告，案件將進入司法程序，NONO與妻子朱海君動向遭外界檢視，今（19日）突傳出兩人離婚消息，經紀人原表示不回應，後強調沒有離婚，網紅馮語婷則發文問朱海君，並嗆「假離婚真脫產是最卑劣的手法」。

網紅馮語婷曾透露身邊姊妹被NONO約去開房間，因此聲援小紅老師，並代替受害者曝光NONO惡行，今日NONO傳出與朱海君婚變消息，經紀人強調沒有離婚，希望大家不要打擾朱海君。馮語婷在粉絲專頁點名，犀利直言「這麼說好了，NONO性騷部份先放一邊，其他的事情經紀人總不能選擇性回答吧！不然頭銜掛金曲獎最佳台語女歌手蠻諷刺的」，7連問朱海君，「艋舺雞排是否只是代言人非老闆？」、「是否非商務艙不搭非總統套房不住？」、「微風南京店的帳目是否擺爛不處理？」、「為何過河拆橋把左營店艋舺變虎霸？」、「艋舺雞排吃乾抹淨後急討四百萬代言費？」、「生技公司是否根本未出資500萬？」、「生技公司為何停業未告知會員？」

更透露朱海君商演酬勞幾十萬，接下來9月還有演出，「如果還是選擇不說明而如期演出，那朱海君妳的人格..也就值這三場演出的費用而已，接下來的日子全民是不可能買單的，當然也不可能同情妳，因為我說的皆有所本。」馮語婷也在文末備註「假離婚真脫產是最卑劣的手法，你們應該不會這麼做吧」。朱海君先前商演被拍到演唱時情緒激動，疑受到老公NONO的風波影響，讓許多粉絲心疼，她的粉絲專頁也因此不再更新並關閉留言。

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