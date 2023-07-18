44歲韓國女星秋瓷炫（추자현）外型端莊，17歲時就出道拍廣告賺錢養家，25歲時來台與彭于晏拍攝電視劇《戀香》，之後便轉往大陸拍攝武俠劇，憑藉《回家的誘惑》被許多觀眾認識，她與大陸男星于曉光交往2年後結婚，隔年誕下一子；近期她上節目提到于曉光2年前被拍與女子牽手並坐腿上的風波，還原當時現場情況。

秋瓷炫近日登韓國綜藝節目《同床異夢》，提起于曉光2年前被拍與美女牽手的事情，秋瓷炫表示對方是她很熟悉的女性朋友，「就是她拿著手機發短信，稍微坐了一下于曉光的膝蓋，再往裡面的座位移動時，就是在那一剎那被拍了下來，但是車已經出發，如果車沒有出發的話，經過于曉光的膝蓋進去裡面座位的過程被拍下來就好了」，節目組在字幕上寫下「像雪球一樣滾來滾去的誤會」。

但仍有網友不認同秋瓷炫的說法，翻出當時狗仔拍攝畫面，該女子上車後自然地坐在于曉光的腿上，直到車外的人幫忙關門後都沒有往後移動，不少網友表示「關上門的時候，都沒看見移動」、「甚至還掏出了手機，舒舒服服的坐他身上玩了起來」、「還牽手了」、「這是真的同床異夢啊」、「秋瓷炫開心就好，反正不能理解這得是什麼關係坐腿上玩手機……」。當時被拍到後于曉光在微博發文標記狗仔強調自己沒有出軌，事後于曉光與秋瓷炫共同發布聲明表示行為讓大家誤會，會反思並努力改進。