高端疫苗不滿元智大學資訊管理系教授周韻采，去年投書中時「高端騙局包裹下的貪汙三部曲」一文，控告周涉嫌加重妨害信用、加重誹謗。台北地檢署上月不起訴周後，高端不服，聲請再議，但台灣高檢署支持北檢見解，認為疫苗事務可受公評，且周已盡合理查證義務，駁回高端再議，周獲不起訴確定，等於是二度「打臉」高端。

周韻采針對去年11月高端疫苗的緊急使用授權（EUA）審查火速通過一事，11月5日在《中國時報》時論廣場投書「高端騙局包裹下的貪汙三部曲」，文中批評蔡政府一系列護航高端的作為，令人不得不懷疑，背後的得利者到底是誰？高端可能只是白手套，幫特定人士將政府預算洗到私人口袋裡。「若不保高端，整個疫苗騙局所包裹的貪汙就會爆雷」等，高端向北檢控告周涉嫌加重誹謗等罪。

北檢調查時，周提出相關新聞報導及衛福部新聞稿，辯稱沒有誹謗犯意。檢察官認定，疫苗採購流程、價格是否涉及不法，均屬可受公評之事，周女在有限資訊中蒐集相關資料，已盡合理查證義務，她是對於可受公評之事，基於善意而為適當之評論，罪嫌不足，今年6月處分不起訴周女。

高端不服，日前向台灣高檢署聲請再議，經高檢署審查後認為高端再議無理由，依法駁回，再度「打臉」高端，讓周終獲不起訴確定。