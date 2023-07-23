劉雨柔去年和格鬥選手黃育仁結束6年婚姻，並在日前傳出新戀情，男方是小4歲的T1聯盟台鋼獵鷹隊球星胡凱翔，熱戀中的劉雨柔也不吝嗇曬恩愛，不過她今（23日）卻突發長文談「人」與「人性」，還透露情傷內幕：「我花了很多時間在說服自己『他有一天會變的』」，但反擊總是一次次狠狠打在她臉上，「久了、看多了、聽多了...然後真的就覺得累了」。

劉雨柔一早在臉書發文談「人」與「人性」，她舉例：有些事情做不好、不會做，若有人教你了，認真幾次就該學會了，「但你花了幾年的時間，還是學不會，然後在別人要放棄你的時候，說自己一定能學會，那請問，這幾年，你學了些什麼？把人當傻子嗎？很多事情甚至學了一次就會了，但你一旦無心，學一輩子你都學不會，因為這不是你發自內心的。」

劉雨柔還說，她這輩子最厭惡的事就是人設，「跟你認真相處過的人，誰不知道真實的你長怎樣，哪一個不是唾棄離開、不是等著看你笑話？為什麼總要讓你的缺點，變成是一個弱點呢？還是真有人天真的以為，一輩子都不會被戳破，亦或者被戳破的那天，你的解釋依然有人會買單？」

劉雨柔認為，這一切就是人性，還透露情傷內幕：「我花了很多時間在說服自己『他有一天會變的』」，但反擊總是一次次狠狠打在她臉上，「久了、看多了、聽多了...然後真的就覺得累了，人性，真的本善嗎？還是只剩下自私了呢？」

儘管劉雨柔強調，發文不針對任何人、是事件讓人深省，但部分字句不免讓人聯想跟感情有關，有網友留言：「改變他人，是折磨自己。改變自己，才是愛自己」，還釣出劉雨柔回應：「不能同意你更多了」。