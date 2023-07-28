警方查扣作案用手機2支，還扣得詐欺集團偽造的「好好證券公司」收據、印章、工作證等物。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區一名63歲林姓婦人近來遇上假投資詐騙，已被騙走160萬元，警方獲報後制定查緝計畫，順利逮到詐欺車手，而在一旁埋伏蒐證的員警，也機警發現監控者身影，他雖辯稱「只是路過」，但立刻被計程車司機打臉，警訊後將2人移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局指出，青埔派出所25日接獲林婦報案，稱遭詐騙集團以投資股票的假投資手法詐欺，誆稱短時間可獲高報酬且保證獲利，已被騙走約160萬元，警方隨即在26日傍晚5時許，制定查緝計畫，在福龍街一帶趁27歲許姓車手再次出現欲取款之際當場逮捕。

同一時間，在一旁埋伏蒐證的員警，機警發現一名22歲陳姓監控者就在附近監看車手動態，警方也將他一併逮捕，訊後將2人依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦。

逮捕過程中，陳嫌還狡辯「我只是路過」，但載他來在一旁等候的計程車司機見義勇為，向警方告知「我從高鐵站1號出口接到他的」，讓他百口莫辯秒被打臉，警方現場除查扣作案用手機2支，還扣得詐欺集團偽造的「好好證券公司」收據、印章、工作證等物。

警方呼籲，此案詐欺集團冒用「好好證券公司」、「野村證券投資信託股份有限公司」等名義行騙，若民眾有加入相關群組，很可能也遭詐，請盡速向就近派出所或分局報案提供資訊，以利併案擴大偵辦。特別呼籲民眾千萬別加入來路不明的LINE飆股群組，同時也要留意家中長者，是否有異常金錢投資、匯款等舉動，歡迎民眾隨時向警方反映或撥打165專線諮詢。