杜蘇芮颱風來襲，雲林縣政府災害應變中心根據氣象資料研判，沿海四湖、口湖、北港、水林、元長等5鄉鎮可能出現豪大雨，27日中午沿海開始降雨，5鄉鎮公所進行抽水機試運轉，各大排、河川水門隨時保持監控，北港鎮後溝橋因橋高不足遇雨即淹，為確保民眾安全暫時封閉。

雲林沿海鄉鎮26日僅出現間歇性小雨，街道上仍有不少人，北港夜市甚至正常開市，吸引不少民眾前往採購備糧，絲豪沒有颱風來襲感覺，不過27日中午過後開始降雨，各鄉鎮公所人員動員進行防颱最後準備，包括確認抽水機運轉順暢、準備沙包供民眾索取，因應隨時可能出現的豪大雨。

北港鎮長蕭美文表示，鎮公所已於26日配合雲林縣政府開設2級災害應變中心，27日持續巡視抽水站整備運作情形，移動式抽水機與防汛機具均已就定位，並準備好沙包供民眾索取，民眾若發現淹水、路樹倒塌、店家招牌脫落等情況，請隨時向公所反映。

蕭美文說，北港鎮後溝橋因橋高不足，遇雨即被淹沒有如浮在水面上，被稱為「浮水橋」，杜蘇芮颱風可能帶來豪大雨，為確保民眾安全，將暫時封閉後溝橋，待颱風過後才重新開放，這段期間請民眾改走其他道路。

口湖鄉長李龍飛指出，雲林沿海因地層下陷，地勢較低，加上有許多大排、河川出海口，中、上游雨水都會匯集至此，因此必須更審慎的防颱，目前鄉內9大養殖區的中、小排都已先預抽至低水位，水門管理人員隨時待命，確保排水順暢不淹積水。