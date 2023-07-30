51歲柯姓男子酒醉後無故砍傷2男1女三名騎士，騎士被攔下劃傷頸部。（翻攝畫面）

51歲柯姓男子酒醉後無故砍傷2男1女三名騎士，1名騎士被砍後倒地。（翻攝畫面）

台北市信義區昨（29）日晚間19時許，在中波南路福德市場發生一起隨機傷人案件，1名51歲柯姓男子酒醉後無故砍傷2男1女三名騎士，警方獲報後趕抵現場，並在民眾的協助下將柯男制伏，警方訊後依殺人未遂、傷害罪移送他移送偵辦。柯嫌行兇畫面也隨即曝光，畫面駭人！

警方表示，柯嫌於29日傍晚在住家附近小吃店飲酒後，持菜刀於路口砍傷路過機車騎士，分別造成3名傷者頸部穿刺傷及後背、手臂等多處刀傷，其中1名51歲男騎士前頸撕裂傷（3X2公分），左胸及臀部都有刀傷所幸未造成生命危險，案發當下路過民眾見義勇為，協力制伏柯嫌，待警方到場後立即壓制上銬，當場查扣犯案用菜刀及犯案用衣物，經警方以酒精檢測器檢測酒精濃度為0.63MG/L，警方將深入追查柯嫌除酒醉混亂外有無其他犯案動機，全案詢後依涉嫌殺人(未遂)、傷害等罪嫌移送臺北地檢署偵辦，檢察官建請聲押獲准。

據了解，51歲柯嫌晚餐在附近小吃店吃飯喝酒，喝醉後返回家中，自稱因為喝醉，才會拿刀子犯案，找路過的騎士追砍；監視器畫面可以看到，柯嫌持刀在路邊，待機車經過時揮舞手上刀子，甚至跑過對向車道，將機車騎士攔下，並對他揮刀使騎士摔倒後，持刀對他不斷的攻擊，最後在路人的協助下才將他制伏。

信義分局表示，危害民眾生命財產之惡行，警方必全力追緝，亦呼籲民眾如發現不法，或遭受不法侵害，請務必報警處理，信義分局將貫徹維護治安之決心，確保市民安居樂業的生活空間。