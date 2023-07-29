台北市1名75歲林姓老翁，被詐團騙光退休養老金，及近2千萬的家傳祖厝，導致他負債累累，雖然事後報警，也抓到取款車手，但林翁已身無分文，如今房產可能被查封法拍，老翁將被迫露宿街頭！家屬痛批：詐團心狠手辣。

今年6月林姓老翁誤信詐騙集團靈骨塔投資，交付90萬元購買「生基塔位」做投資，歹徒食髓知味，宣稱要再100萬元辦理土地權狀，林翁終於起疑報警，6月底與警方聯手約出車手交易，當場逮捕29歲張姓車手及23歲張姓把風手。

但早在2020年林翁就被詐騙集團騙過，林翁妻子過世後，靈骨塔仲介找上林翁，表示他亡妻多年前購買的未上市股票，可換得靈骨塔位作為補償，於是林翁將繼承的六張股票兌換，取得24靈骨塔位，經由仲介建議購買骨灰罐、生前契約、信託等相關殯葬周邊產品。

林翁因此將畢生積蓄投入慘遭騙光，詐團還變本加厲持續詐騙林翁500萬，但林翁已身無分文，只好向親戚朋友借錢，因為金額過大，最後向子女開口，子女察覺有異報警，經律師估算約遭詐913萬，事後調解後只要回200萬，對方卻在付完40萬後就無疾而終。

今年4月，詐團再次找上林翁，還是以相同手法向林翁詐財，這次林翁卻沒有醒悟，還將父母留下得公寓1、2樓祖厝質押借1150萬給詐團，再加上跟朋友周轉的250萬，總共被騙2千多萬元。

雖然後來跟警方聯手逮到車手，但林翁祖傳的房產已被設定抵押，若還不出錢，就等著被查封和拍賣，林翁現年75歲，家屬懷疑，詐騙集團聯手存心報復林翁兩年前的報案，騙錢又騙房，心狠手辣，有意將林翁騙個精光，要他露宿街頭！

家屬希望能讓遭遇曝光，有效地做出警民合作，讓台灣社會安寧，不然天天都有老人家被騙，全世界都覺得台灣是詐騙天堂。