台商李孟居於2019年8月從香港入境深圳後失聯，後被判違反大陸國安法，刑期一年十個月；出獄後他被禁止出境兩年，已於今年7月24日離開中國大陸、前往日本。陸委會今日對此表示，關於李孟居離境一事，陸方並未向我官方通報，陸委會是由家屬聯繫得知。

陸委會副主委詹志宏今日於例行記者會上表示，關於李孟居的案例，陸委會從約4年前掌握後，一路陪著其家屬、進行必要協助，陸委會至昨天為止都與家屬保持聯絡，對李孟居從大陸出境、抵達日本都有掌握。

媒體詢及，陸方是否就李孟居離境一事向我進行官方通報，詹志宏說「沒有」，都是由家屬聯繫得知。

至於李孟居何時回台？詹志宏說，李孟居已重獲自由，他的行程由他自己安排，對於他何時回國，相信其家屬會跟陸委會保持聯絡。

媒體詢問，目前還有多少類似李孟居因附加刑仍於大陸之案例？詹志宏回應，大陸很多個案都沒告訴當事人或其家屬任何理由就進行扣押，且扣押期間可能長達半年，有些個案因無法聯繫而失蹤、連家人都不知道。有些知情家屬會聯繫陸委會，但不見得希望個案遭到公布，因此，陸委會並不公布個案統計數量。

據報導，李孟居2019年8月從香港入境深圳後失去聯絡，大陸國台辦當年9月確認李孟居因涉嫌「從事危害國家安全」活動被扣留並依法審查。隔年，央視的一段節目指他被控「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」遭深圳市國家安全局逮捕，判刑一年十個月與兩年「剝奪政治權利」附加刑。

2021年，李孟居在出獄前一個月被告知，附加刑期代表他在此後兩年內不得離開中國大陸。BBC指出，李孟居於今年7月24日離開中國大陸，並飛往日本，這是他近四年來首度離開大陸。

李孟居接受BBC專訪表示，在附加刑期、遭禁止離境的兩年期間，他除了偶爾自己做生意，也依靠存款和家人支援，並只好把生活重心放在大陸、開始旅行，已經造訪至少100個大陸城市。他說，自己出獄後也主動認識中國公民社會的成員，「我想去探尋真相，就開始對中國人權議題有興趣，畢竟自己處於那時候那樣的處境」。