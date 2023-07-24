台中第二天然氣接收站在7月21日因安全儀控系統故障，使得大潭、民營海湖2電廠共340萬瓩電力瞬間中斷。民進黨立委洪申翰稱大潭燃氣電廠長期依賴「中氣北送」，因此觀塘三接才會這麼重要。專家打臉，本次斷氣出在中油儀控設備出狀況，假設問題出在三接，將和815一樣導致全台大停電。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，721沒有導致瞬間大停電，在於台中到大潭有130多公里，管內餘氣足以多拖40分鐘等待備援機組上線，假如是三接出問題， 大潭馬上就會斷氣。

楊家法分析，2017年815大停電，影響備轉容量率約12％，事故當下的備轉容量率為5.51％，當年因為水情極差，光電因近傍晚而無力，抽蓄水也因為放光無力救援導致大停電。

而今年721斷氣事件影響的備轉容量率約10％，但台電的燈號卻維持綠燈17.25％，721因海管尚有殘氣可支撐至備用機組上線，可見721當天的燈號已不可信。

楊家法說，國⺠黨時代規劃大潭電廠當中載使用，既可補基載的不足又可負擔尖峰調度之用，但⺠進黨廢核使基載電力不足，也讓大潭電廠從中載變成基載，狂燒天然氣又失去靈活調度功能，因此問題根本不在有沒有三接，而是單一氣源中斷和單一電廠占比太高，假如三接蓋好而儀控設備問題出在三接，出事了就會像815一樣全台大停電。

他說，雞蛋放在同一個籃子裡，一個斷供就會導致大停電，如此脆弱的能源政策，執政黨仍口口聲聲號稱不缺電？