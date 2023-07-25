日本防衛副大臣井野俊郎近日接受英國媒體採訪時表示，如果中國大陸對台灣動武，日本很有可能向台灣提供某種支持，不確定是防務裝備還是後勤支持。大陸外交部發言人毛寧今天（7月25日）在例行記者會中反嗆，「日本哪來的資格和底氣說三道四？」她還警告日方，「停止在台灣問題上玩火，須知玩火者必自焚。」

毛寧表示，「台灣是中國領土，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。日本防務部門現職高官罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件的原則，粗暴干涉中國內政，損害中日關係政治基礎。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。」

毛寧反嗆，「日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，尤應謹言慎行、反躬自省。他們哪來的資格和底氣在台灣問題上說三道四？」

毛寧強調，「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史大勢。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。奉勸日方停止在台灣問題上玩火，須知玩火者必自焚。」