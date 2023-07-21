大陸外交部發言人毛寧21日主持例行記者會。有記者提問，據報導，日前有日本學者首次從日本厚生勞動省檔中發現曾對中國大陸發動細菌戰的731部隊職員表等官方文件，其中詳細記錄了該部隊結構、隊員姓名和職銜，包括日本細菌戰元凶、731首任部隊長石井四郎的相關資料。對此，毛寧指出，日方應切實正視並深刻反省日本軍國主義侵略歷史，消除遺毒，不要重蹈歷史覆轍。

毛寧表示，第二次世界大戰期間，侵華日軍公然違反國際法，對中國大陸人民發動了令人髮指的細菌戰，進行了慘無人道的人體活體試驗，犯下了反人類的滔天罪行。日本學者披露的日本官方資料再次表明，日本軍國主義發動細菌戰的惡行鐵證如山，不容否認和抵賴。中方讚賞日本國內有識之士揭露和直面歷史真相的勇氣。

毛甯強調，日方應認真傾聽國內外的正義呼聲，切實正視並深刻反省日本軍國主義侵略歷史，消除遺毒，不要重蹈歷史覆轍。