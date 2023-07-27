桃園市長張善政近日被爆，為送兒子出國而持公務證進入桃園機場管制區，遭批「耍特權」；但桃市 府與航警等相關單位否認特權之說。對此，時事評論員「歷史哥」李易修翻出了2019年總統專機超買香菸，以及體育署副署長洪志昌等36名官員在2021年東京奧運期間被爆坐商務艙，卻讓選手坐經濟艙的案件，直呼「要比特權，誰比得上民進黨？」

有航警局人員表示，張善政的兒子2日出國，張當天陪同送機，卻持執行公務的公務證進入管制區，航警局主秘黃炳訓更引導張善政及其兒子進入長榮航空貴賓室，還要求員警全程守候陪同。對此，桃市府新聞處長羅楚東回應，張善政送機並未主動要求進入管制區，當日是航警局及長榮航空告知，現場有中央部會首長在候機，航警局及長榮航空邀請張前往簡短寒暄，張也恪守法令，遵從航警局及長榮航空安排，對於航警局內部如何安排，桃市府無從知悉，亦絕對無法干涉。

李易修今（27）日在臉書發文直言，要耍特權還坐經濟艙，被官員帶進貴賓室被擋下，還被基層人員不爽爆料，「這什麼破特權？」此次事件精準一點的說，就是個官場馬屁文化、「馬屁拍到馬腿上」的血淋淋例子。

李易修認為，綠營拿特權議題打張善政重點整個畫錯、著實讓人看不懂，他狠酸，真正「尊爵不凡」的特權，是總統府專機超買私菸，國手坐經濟艙、官員坐商務艙，要比特權，誰比得上民進黨？​