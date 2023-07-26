暑假出國旅遊的民眾多，長住日本的旅遊達人卡瓦納分享，每次回台灣，在桃園機場看到一個畫面就很不爽，在領取行李的轉盤處，明明就寫著「請在黃線後方等待」，但總是有一堆人會擠到轉盤前面找行李，這樣的行為不只會阻擋到後方人的視線，也會擋到要取行李人的動線，引起網友熱議，不少人搖頭直呼，台灣人沒素質。

旅日達人卡瓦納在臉書上分享，每次回台灣要領行李的時候都會爆氣，明明已經貼著「請在黃線後方等待」的標語，卻始終有一堆人擠在行李轉盤前面，不曉得是多麼著急想要拿到行李，不過至少現在不太有人會把行李推車也推進去了，這應該也算是一個小小的進步。

卡瓦納表示，本來看到一堆人無視標語的行為很生氣，但後來想想也許有些人是真的沒有看到，但說實在的，往前擠到黃線裡面等行李，除了會妨礙其他人的視線，也會阻擋到他人搬行李的動線，而且真的不是擠越前面就能越快領到行李，呼籲大家還是在黃線後面等就好，才不會影響到別人。

卡瓦納也分享在挪威奧斯陸國際機場拍的照片說，當地機場在地上畫紅線，要旅客站在紅線外等待行李，所有人都乖乖遵守，放眼望去紅線內都沒有人，反觀台灣的黃線形同虛設。他也吐槽說「人家是紅線是當然禁止，我們是黃線所以可有可無。」

貼文引起網友討論，「人民的素質就是不一樣」、「看了對比照片以後覺得很慚愧」、「真的！每次回台灣一看到這幕整個好心情被打壞，到底為何要站在黃線裡面」、「終於有人說出來了」、「已經習慣了，最怕的是抱著小孩子的」、「前幾天真的是看到很不爽拍下來，沒想到也有人跟我一樣的感覺。」