「陸生訪問團」一行人於今日上午11時50分許入境桃園機場，馬英九基金會執行長蕭旭岑（前排左一）前往接機。（馬辦提供）

來台訪問的大陸大學師生15日搭機抵台，代表接機的基金會執行長蕭旭岑（右起）與率團的前北京大學校長郝平握手致意。（范揚光攝）

基金會執行長蕭旭岑（前排右四）向率團的前北京大學校長郝平（前排左四）表示歡迎。（范揚光攝）

應馬英九基金會邀請來台訪問的大陸大學師生15日搭機抵台，基金會執行長蕭旭岑表示，在台海兵凶戰危之際，樂見陸方大學師生來台交流，這也是兩岸和平的重要指標。

訪問團由前北京大學校長郝平率領，團員包括來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學及湖南大學等校的37名師生。訪問團一行搭乘國航CA185班機從北京出發，上午11時36分抵達桃園機場，代表接機的蕭旭岑獻花給率先下機的郝平表示歡迎；團員在專人引導下通關入境並提領行李後搭車離去，全程並未受訪。

蕭旭岑受訪時說，當前兩岸中斷交流、兵凶戰危，這是蔡英文總統執政以來第一個重要的大陸大學訪問團來台，對兩岸和平以及舒緩情勢緊張有重大的指標意義，基金會好好接待安排，讓此行順利圓滿成功。

蕭旭岑指出，前總統馬英九今年3月訪問大陸時曾說，兩岸的年輕人多一點認識交流，就減少了誤解和發生衝突的可能性；兩岸的年輕人的來往會影響到雙方政府的決策，所以這是很重要的指標，畢竟兩岸的未來在年輕人。

至於訪問團的行程規畫，蕭旭岑表示會安排有台灣特色的景點；除了夜市以外，也會前往太魯閣、平溪及九份等景點。此外，團員將走訪台大、政大、文化及東華等大學，讓雙方學生交流、體驗不同的想法，彼此腦力激盪，馬英九也會全程參與這幾所大學的交流，蕭旭岑也感謝蔡政府在最後關頭核准這個交流案。