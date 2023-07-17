馬英九基金會邀請大陸5所大學、共37名師生來台訪問，17日上午參訪台北101大樓。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，陸生驚艷於台北市壯闊風景，不斷拿起手機、相機拍照，昨還在飯店看見716大遊行畫面，感受到台灣各式各樣活力，呼籲不論哪個政黨，不要用政治性語言阻擋兩岸年輕人交流。

蕭旭岑轉述，陸生抵達觀景台後，看見台北市壯闊風景，包含象山、基隆河與淡水河等，同學們感到非常驚艷，紛紛拿起手機、相機拍不停，連北京大學黨委書記郝平也拿手機在拍。尤其台北101設計鏡面空間，令陸生感到新奇。

他表示，安排此次行程，目的是為了讓陸生看見台灣各個景象，不只品嚐夜市小吃、參觀太魯閣景點，也可以看看台北最著名地標101大樓，感受台北市的氛圍，明顯感受到同學們與郝平非常開心，是非常好的體驗。

針對媒體詢問陸生來台對於兩岸和平交流的意義為何？蕭旭岑指出，此次台灣行替兩岸和平交流帶來的效應比想像中大，且陸生能快速地融入台灣，像是昨天看棒球替球隊加油、透過飯店電視看見716大遊行畫面等，他們透過此行感受台灣各式各樣活力，看見與大陸不一樣情景，讓兩岸年輕人彼此認識，是基金會邀請陸生來台的重要目的。

他強調，如果不讓陸生來，怎麼有辦法看見台灣的美與各式景點，呼籲不論哪個政黨，都不要用政治性語言阻擋兩岸年輕人的交流。