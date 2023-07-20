民進黨總統參選人賴清德提出公私立大學學費補貼，以及長照等政策，獲政團隊支持推動，有人質疑為何過去7年沒推動，賴指前總統馬英九任內都沒有做，馬辦執行長蕭旭岑今回應說，講得好像還是馬英九當總統，別忘了蔡政府執政7年多了，賴這種講法非常離譜。

馬英九今天上午隨陸生團到花蓮參訪慈濟精舍，馬辦執行長蕭旭岑受訪被問到，有關賴清德提及有人質疑為什麼過去7年沒推動公私立學費補助，過去0到6歲的孩子照養也沒有明顯幫助等，賴說這是馬英九總統任內都沒有做，也沒有特別關注等說法，蕭旭岑反問：「現在還是馬英九當總統嗎？」

他說，蔡英文都已經執政7年多了快8年了，現在還搬出「馬維拉」，有事情就把責任推卸給馬前總統，這種說法是非常離譜的，台灣人也看不下去。

馬英九基金會邀請大陸北京大學等5校師生來台交流，今天上午到花蓮慈濟精舍參訪，馬英九並拜會證嚴法師；馬辦執行長蕭旭岑說，這活動是個兩岸交流很好的開始，希望蔡政府不要再用「統戰」等政治性語言來攻擊這些學生。